Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erreichte der Heimverein SV Höhnstedt gegen die Turbine Halle II ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Salzatal/MTU. Mit einem Remis sind der SV Höhnstedt und die Turbine Halle II am Samstag vom Platz gegangen. 127 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Höhnstedt.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Axel Everding das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Minute 61 SV Höhnstedt auf Augenhöhe mit Turbine Halle II – 1:1

In Minute 61 fiel der finale Treffer der Partie. 16 Minuten nach der Pause gelang es Danny Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Salzataler zu erlangen (61.). Die Gegner vom SV Höhnstedt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – Turbine Halle II

SV Höhnstedt: Kalcher – Dressel, Balashov, L. Matz (60. Müller), Aschenbach (76. Ruckhardt), Kropp, V. Matz, Schauer, Schulz, Göring, Rickert

Turbine Halle II: Umlauft – Krziwanie (13. Makosch), Zahn, Everding (76. Fallouti), Heldt, Anders, Nultsch, Hayatou (88. Dannemann), Brülls (61. Titonis), Kochmann (68. Günther), Braunschweig

Tore: 0:1 Axel Everding (49.), 1:1 Danny Schulz (61.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 127