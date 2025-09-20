Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 konnte sich der SV Romonta 90 Stedten vor 40 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:1)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen freuen.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:1).

In Minute 15 schoss Janes Marschall das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Köther konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Maximilian Thomas der Torschütze.

41. Minute SV Romonta 90 Stedten auf Augenhöhe mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Es stand Unentschieden. Der SV Romonta 90 Stedten konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Nils Grünhage schoss und traf in der 44. Minute per Strafstoß. Die Köther blieben ihnen auf den Fersen. Oleksandr Ishchenko versenkte den Ball in Spielminute 53 zum zweiten Mal, gefolgt von Marschall (69.). Es wollte den Köthenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franz Schrötter schoss und traf in Spielminute 76 noch einmal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Romonta 90 Stedten noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Grünhage (Stedten) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:3 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger. Der SV Romonta 90 Stedten sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Kaschperk (25. Thomas), Siedler (82. Berger), Grünhage, Nachtwein, Prenz, Merker (72. Pfautsch), Lindau, Schrötter, Höher, Bielig

FC Eintracht Köthen: Friese – Winter (83. Richter), Becker, Finze, Ishchenko, Paquo, Marschall, Passou Bitalounani (46. Krause), Dzwonik, Abou, Räber Cruz (77. Fritsch)

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40