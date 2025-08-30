Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Eintracht Gommern fuhr der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Kleinmühlingen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen geboten. Die Bördeländer waren den Gästen aus Gommern mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

In Minute 15 schoss Lorenz Boese das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maurice Hertel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 2:0 vorne – 38. Minute

Einen Wermutstropfen mussten die Bördeländer am Ende des Spiels noch erdulden. In Minute 75 lenkte Felix Günther den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Gommern wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Bördeländer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Eintracht Gommern

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Schäfer, Braunert, Kietzmann, Hertel (90. Hamel), Stüber, Ninschkewitz (31. Pflug), Boese, Zöbisch (75. Baartz), Ostwald, Günther

SV Eintracht Gommern: Werban – Schulz, Hübener, Knobloch, Napiontek, Von Saleski, Schmidt, Randel, Schellbach, Baumbach (37. Jirse), Tuente

Tore: 1:0 Lorenz Boese (15.), 2:0 Maurice Hertel (38.), 2:1 Felix Günther (75.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 73