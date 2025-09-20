Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte einen überlegenen Erfolg über den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Die 65 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener schlugen die Gäste aus Kleinmühlingen/Zens mit 4:0 (2:0) deutlich.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Dean Joel Dreiling für Niederndodeleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Niederndodelebener legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lukas Mai der Torschütze (12.).

TSV Niederndodeleben führt mit 2:0 – Minute 12

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Niederndodeleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Felix Narr. Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Minute 51: Niederndodeleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Alexander Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Silvio Gottschalk den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (78.). Damit war der Sieg der Niederndodelebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling, Ahlemann, Mai, Lüddeckens (46. Gottschalk), Nötzold, Biermanski (64. K. Husnik), Felgentreff (64. Bergmann), Frank, Schott (76. Schädel), Jebsen (68. Ferl)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann, Ninschkewitz (87. Junge), Stüber, Baartz, Hamel (79. Zahn), Ostwald (57. Kemp), Braunert (46. Brösel), Hertel, Zöbisch, Boese

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (5.), 2:0 Lukas Mai (12.), 3:0 Alexander Felgentreff (51.), 4:0 Silvio Gottschalk (78.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Wolf Tilmann Hesselbach, Tero Wilhelm; Zuschauer: 65