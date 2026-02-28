Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half dem SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag nicht, als er sich vor 480 Fans mit 0:2 (0:0) gegen den SSC Weißenfels verabschieden musste.

Zorbau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rüdiger Hoppe. Der Trainer von Zorbau musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (30.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Maximilian Oha, als Felix Schneider für Weißenfels traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

SV Blau-Weiß Zorbau liegt 0:2 im Rückstand – 80. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Andrii Zozulia den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (80.). Damit war der Triumph der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 81 handelte sich der SSC Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein. Die Zorbauer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – SSC Weißenfels

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Seidel (70. Beer), L. E. Hein (83. Bisultanov), Campbell, Omerovic (70. Maier), Erdmann, De Pinho Gomes (67. Sothen), Bondarenko, Engl (86. Jose Malu), Neuhaus, B. Strauchmann

SSC Weißenfels: Magul – Raßmann (73. Hafkesbrink), Zozulia (84. Beyer), Purrucker (16. Schneider), Koch (80. Luib), Puphal, Schumann, Necke, Zerbe, Dierichen, Kopp (63. Koch)

Tore: 0:1 Felix Schneider (67.), 0:2 Andrii Zozulia (80.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Andreas Pak, Maximilian Soppa; Zuschauer: 480