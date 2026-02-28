Fußball-Landesklasse 2: An diesem Samstag hat der BSV 79 Magdeburg im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den TSV Niederndodeleben unterlag das Team von Andreas Heyse mit 1:6 (1:2).

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Aber die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Silvio Gottschalk (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger. Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Spiering, Wolde, Mittag, Kokert (80. Nsien), Ngou, Hilgendorf (73. Bansemer), Hartwig, Ellrich, Klinzmann (24. Njonou), Gröschner

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (73. Bittner), Husnik (67. Gottschalk), Schott, Jebsen, Farkas (56. Dreiling), Ahlemann, Komorous (73. Klein), Biermanski, Ferl (67. Mai), Lüddeckens

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53