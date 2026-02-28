Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Samstag nicht, als er sich vor 91 Fans mit 0:3 (0:1) gegen die VfB Germania Halberstadt geschlagen geben musste.

FC Grimma unterliegt auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen VfB Germania Halberstadt

Grimma/MTU. Vor 91 Zuschauern hat sich das Team von Marcus Dörfer mit 0:3 (0:1) gegen Halberstadt geschlagen geben müssen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Manuel Rost am Ende der ersten Halbzeit, als Edhem Hujdurovic für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Daniel Heinrich (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Grimma liegt 0:2 zurück – 52. Minute

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Grimma kassierte einmal Gelb.

28 Minuten nach der Pause konnte Paul Grzega (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 3:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 78 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfB Germania Halberstadt

FC Grimma: Cap – Spreitzer, Katzenberger, Pistol, Werner, Rieger (75. Schulze), Tröger, Janz, Vogel, Kind, Mattheus

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Zeidler, Grzega (84. Arnold), Rust, Stobbe, Hujdurovic, Klaschka (46. Kuffner Sandri), Heinrich, Kohn, Boateng (70. Huber)

Tore: 0:1 Edhem Hujdurovic (42.), 0:2 Daniel Heinrich (52.), 0:3 Paul Grzega (73.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 91