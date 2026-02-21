Der SV 1889 Altenweddingen sicherte sich am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Fabian Richter (SV 1889 Altenweddingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Al Mori (Preussen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Harnau, Tandel (72. Krause), Zywotek (82. Rein), Krüger, Dethlefsen, Richter, Deike, Wendland, Winkelmann (90. Gumtz), Schwarz

MSC Preussen: Thiem – Jibril, Preuss, Farho, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Rezai, Volkmer (70. Tischer), Kidw (46. Norenko), El Zayat, Al Mori, Dervishaj

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75