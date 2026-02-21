Dem Osterweddinger SV glückte es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 64 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sülzetal/MTU. Im Spiel zwischen Osterwedding und Magdeburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Osterwedding.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen (57.). Das Gegentor konnten die Osterweddinger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oskar Yannik Schulze den Ball ins Netz.

Osterweddinger SV und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Schulze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Müller (46. Loof), Magel, Iser (75. Koch), Barkowski, Nölle, Falkenberg, Schulze (90. Suchanek), Reuter, Dziobek (75. Hübler)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele (77. Hornbach), Rittmeister, Grzenda, Schröder, Skorsetz, Gropius, Meyer (46. Brandt), Dreiling, Rathsack, Seegers

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64