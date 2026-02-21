Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 43 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:0)-Erfolg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Biederitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tom Marks der Torschütze (74.).

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – 74. Minute

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nur kurz darauf gelang es Hannes Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Gropius, Taube (81. Vorhölter), Kloska (86. Thorand), Vasükov (70. Marth), Vogel (64. Schulze), Fritz, Voelckel, Schlüter, Wöhler, Marks (86. Hrachowitz)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Simon, Kutz, Koopmann (80. Aldinar), Klawunn, Niemann, Wegelin, Alali Alhamad, Oeding, Rasche, Schulz

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43