Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein Eilslebener SV gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Benjamin Sacher (Eilslebener SV) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eilslebener konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Florian Thauß der Torschütze (47.).

Minute 47 Eilslebener SV und SV Eintracht Gommern im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Thauß/Gommern (65.), gefolgt von Pascal Hampel (Eilslebener SV) in Minute 78 und Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) in Minute 90.+3. Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Lucas Schmidt den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Gommeraner Team errang (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Gommern

Eilslebener SV: Bergeest – Hampel, Stolte (73. Gerhardt), M. Badeleben (82. Weber), Reber, Hasse (90. Krüger), Sacher, Wittek (46. Roloff), Jakobs, Haus, Stotmeister (46. Köhler)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Randel, Schmidt, Arndt, Bea, Thauß, Thiem, Werban, Baumbach, Hoppe, Napiontek

Tore: 1:0 Benjamin Sacher (20.), 1:1 Florian Thauß (47.), 1:2 Florian Thauß (65.), 2:2 Pascal Hampel (78.), 3:2 Jerome Luca Gerhardt (90.+3), 3:3 Lucas Schmidt (90.+5); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Mathias Sawatzki; Zuschauer: 72