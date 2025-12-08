Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Spiel gegen die TSG Grün-Weiß Möser I am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Montag endete das Spiel zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Remis.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte in der 7. Minute der zweiten Spielhälfte (52.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. mussten kurz darauf die Führung wieder abgeben. Bennet Rico Fähse sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

SV Seilerwiesen Magdeburg Kopf an Kopf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 72

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Seegers, Gropius, Tamaan (78. Ebeling), Kühn, Meyer, Zoll, Lücke, Grzenda, Skorsetz, Stridde

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rick, Thiele (46. Moratschke), Kloska (29. Karbe), Fähse, Sachs, Eickhoff (46. Franke), Rieche (76. Friedhoff), Kloska, Jentzsch, Küllmey (82. Eurich)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65