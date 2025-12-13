Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den MSC Preussen heimste der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Magdeburger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Hossein Rezai der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Magdeburger SV Börde Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 74

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Berlin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Gallert, Schüßler, Wesemeier, Fritsch (87. Rhode), Köhler (90. Markowski), Boeke, Jakuszeit (65. Schuster), Blümel (77. Witt), Berlin, Beyer

MSC Preussen: Thiem – Kompaniiets (85. Kidw), Jibril, Tischer (46. Kulinich), Hussen Gahdo (66. Norenko), Rezai (85. Volkmer), Farho, Jahjah, Preuss, Dervishaj, El Zayat (72. Al Mori)

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15