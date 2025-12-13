Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen fuhr der Magdeburger SV Börde am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Magdeburger SV Börde und der MSC Preussen am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als David Berlin für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Magdeburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Hossein Rezai den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Magdeburger SV Börde Kopf an Kopf mit MSC Preussen – 1:1 in Minute 74

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Berlin (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (88.). In Spielminute 93 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MSC Preussen

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Berlin, Jakuszeit (65. Schuster), Beyer, Gallert, Fritsch (87. Rhode), Wesemeier, Blümel (77. Witt), Schüßler, Köhler (90. Markowski), Boeke

MSC Preussen: Thiem – Preuss, Jibril, Tischer (46. Kulinich), Hussen Gahdo (66. Norenko), Dervishaj, Kompaniiets (85. Kidw), Jahjah, El Zayat (72. Al Mori), Rezai (85. Volkmer), Farho

Tore: 1:0 David Berlin (26.), 1:1 Hossein Rezai (74.), 2:1 David Berlin (88.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Torsten Meiners; Zuschauer: 15