Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den Eilslebener SV fuhr der MSC Preussen am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

MSC Preussen sichert sich engen Triumph gegen Eilslebener SV mit 1:0

Magdeburg/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem MSC Preussen und Eilslebener SV. 128 Zuschauer verfolgten das Spiel im Heinrich-Germer-Stadion.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Al Mori (46. Chebli), Jahjah, Farho, Gjoci (80. Kidw), Rezai (68. Hussen Gahdo), Preuss, Tischer, Jibril, El Zayat, Dervishaj

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (65. Weber), Badeleben (65. Köhler), Hampel (85. Duckstein), Sacher, Haus, Derda (6. Bockwoldt), Willms, Reber, Jakobs, Falk

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128