Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem MSC Preussen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den Eilslebener SV.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen MSC Preussen und Eilslebener SV mit einem torarmen 1:0 (0:0). 128 Fußballfans waren im Heinrich-Germer-Stadion live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Besim Gjoci den Gastgeber in Führung (64.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Eilslebener SV

MSC Preussen: Ademovic – Tischer, Preuss, Jibril, Al Mori (46. Chebli), El Zayat, Gjoci (80. Kidw), Farho, Rezai (68. Hussen Gahdo), Dervishaj, Jahjah

Eilslebener SV: Bergeest – Hampel (85. Duckstein), Willms, Reber, Jakobs, Falk, Stolte (65. Weber), Sacher, Badeleben (65. Köhler), Haus, Derda (6. Bockwoldt)

Tore: 1:0 Besim Gjoci (64.); Zuschauer: 128