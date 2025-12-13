Der SV 1889 Altenweddingen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die SV Union Heyrothsberge mit 2:5 (0:3).

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und die SV Union Heyrothsberge haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (0:3).

Nach lediglich 13 Minuten schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz.

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 29. Minute

Die Biederitzer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Christian Kloska versenkte den Ball in Spielminute 32. Zu all dem Jammer lenkte der Sülzetaler den Ball in der 80. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann schafften es die Sülzetaler, dem SV 1889 Altenweddingen etwas entgegenzusetzen. Justin Zywotek schoss und traf in Minute 81. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Biederitzern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Jean-Luca Sensenschmidt versenkte den Ball in der 86. Minute. Spielstand 5:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Bereits zwei Minuten darauf konnte Zywotek (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Union Heyrothsberge

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Dethlefsen, Deike (46. Sedlak), Richter (46. Tschepe), Harnau (33. Gumtz), Zywotek, Wendland, Mootz (84. Schwarz), Krüger, Schlieter, Rein (46. Krause)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Schulze (71. Sensenschmidt), Voelckel, Marks, Vasükov (65. Vogel), Taube (80. Hrachowitz), Kloska (80. Biegelmeier), Möser, Schlüter, Peukert, Fritz

Tore: 0:1 Alexander Vasükov (13.), 0:2 Tom Marks (29.), 0:3 Christian Kloska (32.), 0:4 Marvin Schlieter (80.), 1:4 Justin Zywotek (81.), 1:5 Jean-Luca Sensenschmidt (86.), 2:5 Justin Zywotek (88.); Zuschauer: 68