Kantersieg für den Osterweddinger SV: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SV Eintracht Gommern einfahren. Vor 85 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Sülzetal/MTU. Gleich sechsmal hat der Osterweddinger SV am Donnerstag gegen die Gäste aus Gommern eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Osterweddinger.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller traf für den Osterweddinger SV in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Bastian Falkenberg (16.) erzielt wurde.

Osterweddinger SV führt in Minute 16 mit 2:0

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Daniel Jaumann im gegnerischen Tor. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Nölle den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Osterweddinger entschieden. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Nakoinz, Reuter (75. Treusch), Müller (63. Gebhardt), Schulze, Koch (85. Suchanek), Iser, Falkenberg, Hübler (46. Magel), Barkowski, Nölle

SV Eintracht Gommern: Werban – Schulz, Napiontek, Hübener, Thiem, Sindermann, Hoppe, Kunitschke, Schmidt, Werban (46. Adelheim), Randel (82. Boin)

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85