Fußball-Landesklasse 2: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber Eilslebener SV vor 39 Zuschauern gegen den BSV 79 Magdeburg mit einem überlegenen 7:1 (2:0) durch.

Eilsleben/MTU. 7:1 (2:0) in Eilsleben: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Fabian Dilge, der Eilslebener SV, am Samstag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Jerome Luca Gerhardt traf für den Eilslebener SV in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Robert Niebuhr (15.) erzielt wurde.

Minute 15: Eilslebener SV baut Führung auf 2:0 aus

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Til Weber den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (90.). Damit war der Triumph der Eilslebener gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (60. Jakobs), Bach, Hampel (80. Roloff), Derda, Haus, Niebuhr, Gerhardt (60. Weber), Köhler (60. Wittek), Matthies (60. Bockwoldt), Badeleben

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ellrich, Kasper (85. Chahdali), Gröschner, Nsien, Njonou, Klinzmann, Hartwig, Hilgendorf, Ngou, Spiering

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39