Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Osterweddinger SV vor 64 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christian-Gabriel Gropius, als Kai Rathsack für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male handeln. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb (57.). Das Gegentor konnten die Osterweddinger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oskar Yannik Schulze den Ball ins Netz.

Osterweddinger SV und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 70

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Schulze (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Schulze (90. Suchanek), Reuter, Nölle, Klaus, Magel, Dziobek (75. Hübler), Barkowski, Iser (75. Koch), Falkenberg, Müller (46. Loof)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Gropius, Theele (77. Hornbach), Grzenda, Seegers, Schröder, Meyer (46. Brandt), Rittmeister, Dreiling, Rathsack

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64