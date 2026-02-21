Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem SV 1889 Altenweddingen ein 3:2 (3:1)-Heimsieg über den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Fabian Richter für Altenweddingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Al Mori, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike, Harnau, Tandel (72. Krause), Zywotek (82. Rein), Krüger, Schwarz, Dethlefsen, Wendland, Winkelmann (90. Gumtz), Richter

MSC Preussen: Thiem – Volkmer (70. Tischer), Jibril, Rezai, Dervishaj, Preuss, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Farho, Kidw (46. Norenko), El Zayat, Al Mori

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75