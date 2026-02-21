Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Alexander Vasükov für Heyrothsberge traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge baut Vorsprung auf 2:0 aus – 74. Minute

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (84.). Damit war der Erfolg der Biederitzer entschieden. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Wöhler, Vogel (64. Schulze), Kloska (86. Thorand), Schlüter, Gropius, Marks (86. Hrachowitz), Fritz, Taube (81. Vorhölter), Voelckel, Vasükov (70. Marth)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Klawunn, Alali Alhamad, Koopmann (80. Aldinar), Schulz, Oeding, Rasche, Wegelin, Kutz, Simon, Niemann

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43