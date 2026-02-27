Für die Magic geht es um die direkte Teilnahme an den NBA-Playoffs, die Auswärtssiege zuletzt haben dafür Mut gemacht. Doch es gibt einen Dämpfer.

Orlando - 19 Punkte Vorsprung haben den Orlando Magic gegen die Houston Rockets nicht zum nächsten Sieg gereicht. Nach drei Siegen aus vier Auswärtsspielen unterlagen die Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner und Tristan da Silva mit ihrem Team zu Hause 108:113.

Fünf Minuten vor Ende des dritten Viertels lagen die Magic mit 76:57 in Führung, kassierten dann aber einen 0:21-Lauf und verspielten ihre scheinbar komfortable Führung. Die Rockets wurden dabei von Superstar Kevin Durant getragen, der 26 seiner 40 Punkte in der zweiten Hälfte erzielte und auch in der Schlussphase überzeugte.

Für die Magic war die Niederlage ein empfindlicher Rückschlag auf dem Weg in die NBA-Playoffs. Da Silva spielte von Beginn und kam auf acht Punkte, Moritz Wagner kam von der Bank und steuerte sechs Zähler bei. Welt- und Europameister Franz Wagner fehlt weiter verletzt.

Spurs gewinnen elftes Spiel in Serie

In der Western Conference verbuchten die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama unterdessen ihren elften Sieg in Serie. Beim 126:110 gegen die Brooklyn Nets brauchte es nicht mal eine sonderlich starke Leistung des Franzosen, der auf nur 15 Zähler kam. Die Spurs stehen auf Rang zwei, nur Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ist bislang noch besser. Auf Rang drei liegen die Rockets.

Für die Los Angeles Lakers reichten auch 41 Punkte von Superstar Luka Doncic nicht zum Sieg gegen ersatzgeschwächte Phoenix Suns. Dank eines Dreiers von Royce O'Neale in der Schlusssekunde setzten sich die Suns mit 113:110 durch.