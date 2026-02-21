Der Osterweddinger SV erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 64 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen (57.). Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oskar Yannik Schulze der Torschütze (70.).

1:1 Ausgleich im Spiel Osterweddinger SV gegen SV Seilerwiesen Magdeburg – 70. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Osterweddinger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Müller (46. Loof), Reuter, Falkenberg, Dziobek (75. Hübler), Schulze (90. Suchanek), Magel, Barkowski, Nölle, Iser (75. Koch)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer (46. Brandt), Theele (77. Hornbach), Dreiling, Skorsetz, Rittmeister, Grzenda, Gropius, Rathsack, Seegers, Schröder

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64