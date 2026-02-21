Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen das Team aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Alexander Vasükov für Heyrothsberge traf und in Minute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Biederitzer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Tom Marks der Torschütze (74.).

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – Minute 74

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (84.). Damit war der Sieg der Biederitzer gesichert. Die SV Union Heyrothsberge hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marks (86. Hrachowitz), Schlüter, Taube (81. Vorhölter), Vogel (64. Schulze), Kloska (86. Thorand), Vasükov (70. Marth), Wöhler, Voelckel, Gropius, Fritz

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Simon, Schulz, Wegelin, Kutz, Oeding, Rasche, Alali Alhamad, Klawunn, Koopmann (80. Aldinar), Niemann

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43