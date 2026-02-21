Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem SV 1889 Altenweddingen ein 3:2 (3:1)-Triumph über den MSC Preussen.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Gleich nach Anpfiff kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Fabian Richter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

SV 1889 Altenweddingen und MSC Preussen – 1:1 in Minute 27

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Al Mori den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (70.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Wendland, Richter, Dethlefsen, Harnau, Tandel (72. Krause), Schwarz, Zywotek (82. Rein), Deike, Krüger, Winkelmann (90. Gumtz)

MSC Preussen: Thiem – Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Dervishaj, Rezai, Farho, Preuss, Jibril, Al Mori, Volkmer (70. Tischer), Kidw (46. Norenko), El Zayat

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75