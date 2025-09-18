Fußball-Landesklasse 2: Am Donnerstag setzte sich der Gastgeber Osterweddinger SV vor 85 Zuschauern gegen den SV Eintracht Gommern mit einem überragenden 6:0 (3:0) durch.

Sülzetal/MTU. Sechsmal hat der Osterweddinger SV am Donnerstag gegen die Gegner aus Gommern eingenetzt. 6:0 (3:0) für die Osterweddinger.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Steffen Grafe (Barby) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (9., 9.). Rico Müller traf für den Osterweddinger SV in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Bastian Falkenberg (16.) erzielt wurde.

Minute 16: Osterweddinger SV baut Führung auf 2:0 aus

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ole Lennard Nölle traf in Minute 29, Erik-Niklas Reuter in Minute 47 und Yven Chris Gebhardt in Minute 82. Spielstand 5:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Bereits fünf Minuten darauf konnte Nölle (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 6:0 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Eintracht Gommern

Osterweddinger SV: Kiese – Falkenberg, Nakoinz, Barkowski, Iser, Schulze, Müller (63. Gebhardt), Koch (85. Suchanek), Nölle, Hübler (46. Magel), Reuter (75. Treusch)

SV Eintracht Gommern: Werban – Schmidt, Hoppe, Sindermann, Randel (82. Boin), Thiem, Kunitschke, Napiontek, Schulz, Werban (46. Adelheim), Hübener

Tore: 1:0 Rico Müller (11.), 2:0 Bastian Falkenberg (16.), 3:0 Ole Lennard Nölle (29.), 4:0 Erik-Niklas Reuter (47.), 5:0 Yven Chris Gebhardt (82.), 6:0 Ole Lennard Nölle (87.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Fynn Stahnke, Andreas Härtel; Zuschauer: 85