Für die SG 1948 Reppichau endete der 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Lutherkicker mit 1:2 (1:0).

Osternienburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Reppichauer Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen die JSG Lutherkicker verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Phillipp Maximilian Storm für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Elias Sprenger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

SG 1948 Reppichau Kopf an Kopf mit JSG Lutherkicker – 1:1 in Minute 69

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Maddox Müller (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG 1948 Reppichau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 91 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – JSG Lutherkicker

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Gassner, Pelz, Stock, Wartemann (46. Hamann), Gastberg, Ehrenberg, Storm, Bachmann, Müller (46. Marx)

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Mateus, Giersch (75. Haberzeth), Henze, Sprenger, Müller (46. Hassani), Müller (90. Polley), Mrasek (85. Hackl), Kautzsch, Dorn, Jentzsch

Tore: 1:0 Phillipp Maximilian Storm (10.), 1:1 Elias Sprenger (69.), 1:2 Maddox Müller (82.); Schiedsrichter: Laurence Steffen (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 35