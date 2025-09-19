Mit einer Niederlage für den SV Eintra. Lüttchendorf endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Reußen mit 1:2 (1:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Chris Enrico Besser das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Reußen kassierte einmal Gelb (17.). Doch die Mansfelder gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Hans Siebenhühner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintra. Lüttchendorf gegen SG Reußen – Minute 43

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nick Broda (Reußen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Mannschaft erzielen (79.). Die Mansfelder sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SG Reußen

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Siebald, Schulze, Siebenhühner, Stoye (76. Kolle), Petraj, Fiebiger, Kalalib Alshabi, Obeid, Horlbog

SG Reußen: Harre – Besser, Förderreuther (50. Schinköthe), Flaschina, Benze, Broda, Hurt, Herrmann, Drewlo, Schicha, Schulz

Tore: 0:1 Chris Enrico Besser (2.), 1:1 Hans Siebenhühner (43.), 1:2 Nick Broda (79.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Max Pfannschmidt, Maximilian Hebestreit; Zuschauer: 115