Der Roter Stern Sudenburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 4:3 (0:3)-Erfolg gegen den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der SV 1889 Altenweddingen geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (0:3). Stern – Altenweddingen: Nachdem der Roter Stern Sudenburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 4:3 (0:3).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Florian Dethlefsen das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Sülzetaler legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Jannes Krüger der Torschütze (32.).

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 32

Die Sülzetaler erhöhten noch einmal. Florian Dethlefsen versenkte den Ball in Spielminute 39 ein weiteres Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sülzetaler den Ball in der 61. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Berliner holten auf. David Abraham versenkte den Ball in Minute 64, gefolgt von Gino-Fabien Gläser (82.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem Roter Stern Sudenburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Marvin Pfitzner den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Stern sicherte (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV 1889 Altenweddingen

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Telge (46. Wildenhof), Abraham (90. Moushfiq), Felgenhauer, Hennings, Schimmelpfennig (65. Pfitzner), Riedel, Spilgies (46. Unger), Gläser (90. Böttcher), Graupner

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Tschepe, Krüger, Harnau (60. Thielecke), Rein (53. Mootz), Hanft (77. Thielecke), Sedlak (60. Wendland), Deike (22. Selent), Dethlefsen, Winkelmann, Schwarz

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (31.), 0:2 Jannes Krüger (32.), 0:3 Florian Dethlefsen (39.), 1:3 Philipp Selent (61.), 2:3 David Abraham (64.), 3:3 Gino-Fabien Gläser (82.), 4:3 Marvin Pfitzner (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Tobias Wiebach; Zuschauer: 104