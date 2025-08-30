Dem SV 1889 Altenweddingen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Groß Santersleben I mit 5:2 (1:0) zu besiegen. 155 Zuschauer waren live dabei.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (1:0).

Tom Harnau (SV 1889 Altenweddingen) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen musste einmal Gelb hinnehmen (46.). Das zweite Tor konnten die Sülzetaler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannes Krüger den Ball ins Netz.

2:0 Vorsprung für SV 1889 Altenweddingen – 61. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I steckte jetzt zweimal Gelb ein. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Schon fünf Spielminuten darauf konnte Hahn (Groß Santersleben) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Winkelmann, Harnau, Mootz (56. Krause), Dethlefsen, Selent (81. Sedlak), Rein (73. Tschepe), Schwarz, Deike, Junge (78. Thielecke), Krüger

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Adjioski (76. Dressel), Madaus, Hahn, Madaus, Delleh (65. Fateh), Abou Laban, Tafere, Lange, Qorbani, Al Houri

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155