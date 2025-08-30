Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV 1889 Altenweddingen vor 155 Fußballfans über einen soliden 5:2 (1:0)-Sieg gegen den SV Groß Santersleben I freuen.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der SV Groß Santersleben I haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 5:2 (1:0).

Tom Harnau (SV 1889 Altenweddingen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte einmal Gelb (46.). In der zweiten Halbzeit setzte Altenweddingen noch einen drauf: In Minute 61 wurde das zweite Tor durch Jannes Krüger erzielt.

SV 1889 Altenweddingen in Minute 61 2:0 in Führung

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Groß Santersleben I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Krüger/Altenweddingen (77.), gefolgt von Fynn Tschepe (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 80, Steven Hahn (SV Groß Santersleben I) in Minute 82 und Max Winkelmann (SV 1889 Altenweddingen) in Minute 83. Spielstand 5:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Hahn den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Santersleber aber nicht mehr einholen. Die Sülzetaler sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Groß Santersleben I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Selent (81. Sedlak), Junge (78. Thielecke), Krüger, Schwarz, Winkelmann, Mootz (56. Krause), Deike, Rein (73. Tschepe), Harnau, Dethlefsen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Madaus, Hahn, Al Houri, Lange, Adjioski (76. Dressel), Qorbani, Tafere, Abou Laban, Delleh (65. Fateh)

Tore: 1:0 Tom Harnau (45.), 2:0 Jannes Krüger (61.), 3:0 Jannes Krüger (77.), 4:0 Fynn Tschepe (80.), 4:1 Steven Hahn (82.), 5:1 Max Winkelmann (83.), 5:2 Steven Hahn (88.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Maik Luca Gawantka, Niclas Pöschel; Zuschauer: 155