Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 4:0 (3:0) ging der SV Groß Santersleben I von Trainer Steven Hahn aus dem Duell mit dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt vom Platz.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 4:0 (3:0) deutlich.

Sebastian Alicke (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Groß Santersleben I kassierte einmal Gelb (6.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Michèl Dolke. Die Santersleber legten in der 33. Minute nach. Diesmal war Ali Samir Qorbani der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

33. Minute: SV Groß Santersleben I mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Santersleber brach nicht ab. Minute 41: Groß Santersleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Yohanes Tafere ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Tafere den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (87.). Damit war der Triumph der Santersleber gesichert. Die Santersleber haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere, Lange, Eftindjioski, Otto, Al Houri (27. Delleh), Fateh (76. Talbierski), Qorbani, Ilijoski, Madaus, Alicke (62. Hahn)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Hildebrandt, Klawunn (57. Wegelin), Iyamu, Koopmann (46. Alali Alhamad), Rohde, Schmidt (72. Wald), Kutz, Schulz, Niemann, Simon

Tore: 1:0 Sebastian Alicke (2.), 2:0 Ali Samir Qorbani (33.), 3:0 Yohanes Tafere (41.), 4:0 Yohanes Tafere (87.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51