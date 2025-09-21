Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den Magdeburger SV Börde feiern. Vor 28 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Levin Steffen Schneider (SG Union Sandersdorf e.V.) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (22.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schneider traf in Minute 28, Alex Günter Mackowiak in Minute 40, Julius Osterland in Minute 44 und Luis Seide in Minute 67. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Mittmeier (Sandersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Magdeburger SV Börde

SG Union Sandersdorf: Sobotta (65. Schreiber) – Osterland, Wieczorek, Mackowiak, Mühlbauer, Seide, Mittmeier, Schneider (46. Pätzke), Stagat (62. Bergmann), Groh (53. Franzke), Uhte

Magdeburger SV Börde: Model – Friedel, Horn, Krauel, Dunkel, Schuster, Beneke, Westermann, Jäger (46. Lima Sampa), Neumann (46. Lampe), Jahn

Tore: 1:0 Levin Steffen Schneider (18.), 2:0 Miguel Mittmeier (22.), 3:0 Levin Steffen Schneider (28.), 4:0 Alex Günter Mackowiak (40.), 5:0 Julius Osterland (44.), 6:0 Luis Seide (67.), 7:0 Miguel Mittmeier (84.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Eisfeld, Kevin Friese; Zuschauer: 28