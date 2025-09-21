Der SV Arminia Magdeburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:3 (1:0).

Magdeburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Arminia Magdeburg und dem VfB 1906 Sangerhausen hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Sangerhausen auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:3 (1:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Florian Hösel am Ende der ersten Halbzeit, als Maximilian Louis Kranz für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (52.). Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (53.).

1:1 im Duell zwischen SV Arminia Magdeburg und VfB 1906 Sangerhausen – 53. Minute

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb.

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Theo Schremmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu festigen (78.). Der SV Arminia Magdeburg rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hoffmann (82. Scharfe), Jakob, Kranz, Reka (72. Schoendube), Hering (64. Johnson), Assner, Beyer, Buschendorf (36. Sheviakov), Gerlach, May (64. Barth)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Nicolai (83. Ehrich), Bärwolf, Schütz, Halle, Schremmer, Grenzebach (72. Schoder), Buchhorn, Lange (87. Zarkua), Bühling, Ruppe

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40