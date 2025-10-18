Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Groß Santersleben I vor 51 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg freuen.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen das Team aus Stern mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steven Hahn, als Timo Lange für Groß Santersleben traf und in Spielminute 74 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

SV Groß Santersleben I führt nach 85 Minuten 2:0

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Steven Hahn (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 2:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Der SV Groß Santersleben I sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Roter Stern Sudenburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri (53. Eftindjioski), Fateh, C. Madaus, Tafere, Lange, Adjioski, Qorbani, Otto (70. Habibi), Hahn, Kitanoski

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig (79. Zen Al Abeden), Felgenhauer, Spilgies (79. Moushfiq), Graupner, Riedel, Unger, Telge (68. Pfitzner), Hennings, Böttcher (46. Janik), Wildenhof

Tore: 1:0 Timo Lange (74.), 2:0 Steven Hahn (85.); Zuschauer: 51