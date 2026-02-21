Die SV Union Heyrothsberge erzielte am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Alexander Vasükov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (63.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tom Marks den Ball ins Netz (74.).

Minute 74: SV Union Heyrothsberge mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nach wenigen Momenten gelang es Hannes Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (84.). Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz, Voelckel, Taube (81. Vorhölter), Vogel (64. Schulze), Marks (86. Hrachowitz), Schlüter, Vasükov (70. Marth), Kloska (86. Thorand), Gropius, Wöhler

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Rasche, Alali Alhamad, Klawunn, Oeding, Kutz, Koopmann (80. Aldinar), Schulz, Niemann, Wegelin, Simon

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43