Der SV Union Heyrothsberge glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Magdeburger SV Börde mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge geboten. Die Biederitzer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marcel Gieseler am Ende der ersten Halbzeit, als Bennet Vogel für Heyrothsberge traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 39 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Biederitzer legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Moritz Leonard Hanke der Torschütze (45+2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 45+2 mit 2:0

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Hannes Schulze wurde für Moritz Leonard Hanke eingesetzt und Alexander Vasükov für Bennet Vogel. Auf der Gastseite verließ Benjamin Fritsch für Alexander Schüßler den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der Magdeburger SV Börde musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Alexander Vasükov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (70.). In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Taube (70. Gropius), Vogel (67. Vasükov), Möser, Voelckel (82. Hrachowitz), Marth, Hanke (67. Schulze), Marks (76. Wöhler), Peukert, Fritz, Schlüter

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Gallert, Berlin, Boeke (78. Naumann), Blümel, Müller, Rebone, Fritsch (63. Schüßler), Brussig, Wolff, Köhler

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48