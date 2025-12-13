Kein Punktgewinn für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I hinnehmen.

Kleinmühlingen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TSG Grün-Weiß Möser I mit einem torarmen 0:1 (0:0). 39 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Tim Rieche die Gäste in Führung (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Brösel (57. Kemp), Stegemann (57. Dörner), Hertel (78. Zöbisch), Hamel, Kietzmann, Schmidt, Braunert, Günther, Seydlitz (70. Volk), Schäfer

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Rick, Kloska (84. Friedhoff), Pilz, Rieche (67. Eurich), Jentzsch, Fähse (46. Eickhoff), Moratschke, Thiele, Karbe (90. Kolodziej)

Tore: 0:1 Tim Rieche (67.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Niclas Pöschel, Stefan Röhse; Zuschauer: 39