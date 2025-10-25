Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde 0:3 (0:3) besiegt.

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen Magdeburger SV Börde

Kleinmühlingen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mario Katte. Der Trainer von Kleinmühlingen/Zens musste sein Team bei einer 0:3 (0:3)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

20. Minute: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Pause. Eine Minute nach Anpfiff gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Günther, Pflug (46. Schmidt), Junge (46. Brösel), Kietzmann (46. Jakobs), Hertel, Richter, Braunert, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Ostwald, Hamel (84. Ninschkewitz)

Magdeburger SV Börde: König – Brussig, Liedtke, Kreutzer, Rhode (90. Rebone), Gallert, Blümel, Schuster (46. Müller), Köhler (46. Johne), Rebone (70. Schüßler), Lange

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45