Der TSV Niederndodeleben erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:1 (3:1)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Hohe Börde/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Mittwoch zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (3:1).

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Magdeburgern eine unverhoffte Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Felgentreff den Ball ins Netz (24.).

TSV Niederndodeleben Kopf an Kopf mit TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Drei Minuten nach Anstoß gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Mai, Schott, Ahlemann, Felgentreff (61. Müller), Biermanski (73. K. Husnik), K. Husnik, Jebsen (46. Ferl), Dreiling (73. Bittner), Frank, Lüddeckens (67. Bergmann)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Klawunn (65. Aldinar), Hildebrandt (73. Heinemann), Simon, Oeding, Wald (46. Schmidt), Alali Alhamad (82. Chowson), Kutz, Reuper, Niemann, Schulz

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110