Zeitz/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der 1. FC Zeitz und der SV Großgräfendorf am Samstag 5:4 (2:4) getrennt.

Nach gerade einmal 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Moritz Hofmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (19.).

1. FC Zeitz und SV Großgräfendorf – 1:1 in Minute 19

1:1. Der SV Großgräfendorf konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jonas Henze schoss und traf in der 26. Minute, gefolgt von Moritz Hofmann und Konstantin Goldschmidt (28., 34.). Die Zeitzer blieben ihnen auf den Fersen. Julius Christopher Rolke schoss und traf in Minute 38, gefolgt von Jonas Felgenträger und Philip Mike Rieger (49., 66.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Bereits vier Spielminuten später konnte Ali Abdullahi Hassan (Zeitz) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Zeitzer Mannschaft erzielen (70.). Die Gegner vom SV Großgräfendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SV Großgräfendorf

1. FC Zeitz: Pechmann – Schröter (47. Abdullahi Hassan), Kämpfe, Rolke, Brausch (24. Eckardt), Rothe, Rieger, Müller, Thäle (30. Flesch), Medovkin, Felgenträger

SV Großgräfendorf: Deubel – Werner, Henze, Ernst, Geier, Weniger, Bunzel (84. Lautenschläger), Tietze, Uhlmann (57. Wolf), Hofmann, Meyer (30. Goldschmidt)

Tore: 0:1 Moritz Hofmann (15.), 1:1 Lennie Kämpfe (19.), 1:2 Jonas Henze (26.), 1:3 Moritz Hofmann (28.), 1:4 Konstantin Goldschmidt (34.), 2:4 Julius Christopher Rolke (38.), 3:4 Jonas Felgenträger (49.), 4:4 Philip Mike Rieger (66.), 5:4 Ali Abdullahi Hassan (70.); Zuschauer: 35