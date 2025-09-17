Dem TSV Niederndodeleben glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 3:1 (3:1) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hohe Börde/MTU. Niederndodeleben – Magdeburg-Neustadt: Nachdem der TSV Niederndodeleben an diesem Mittwoch zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (3:1).

Die Niederndodelebener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 18 von Kenneth-Leif Husnik ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Magdeburgern eine unerwartete Führung ein. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Alexander Felgentreff (24.) erzielt wurde.

TSV Niederndodeleben und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Niederndodelebens Tony Lüddeckens konnte seinem Team in Minute 28 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Dean Joel Dreiling, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.+3). Der TSV Niederndodeleben sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Niederndodeleben: Willner – Biermanski (73. K. Husnik), Ahlemann, Schott, Dreiling (73. Bittner), Jebsen (46. Ferl), Frank, K. Husnik, Felgentreff (61. Müller), Mai, Lüddeckens (67. Bergmann)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Wald (46. Schmidt), Reuper, Oeding, Hildebrandt (73. Heinemann), Simon, Niemann, Klawunn (65. Aldinar), Alali Alhamad (82. Chowson), Schulz, Kutz

Tore: 0:1 Kenneth-Leif Husnik (18.), 1:1 Alexander Felgentreff (24.), 2:1 Tony Lüddeckens (28.), 3:1 Dean Joel Dreiling (45.+3); Zuschauer: 110