Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Felix Narr und sein Team TSV Niederndodeleben gegen den SV 1889 Altenweddingen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Hohe Börde/MTU. Die 112 Besucher auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Niederndodelebener besiegten das Team aus Altenweddingen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Alexander Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.

35. Minute: TSV Niederndodeleben liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Jan Frank (Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Niederndodelebener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Schott, Gottschalk, Frank, Jebsen, Husnik (55. Mai), Ahlemann, Müller (55. Bergmann), Biermanski (73. Neumann), Felgentreff (46. Bittner), Dreiling

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Wendland, Mootz (53. Thielecke), Dethlefsen, Zywotek (69. Krause), Harnau (73. Tschepe), Schlieter, Deike (73. Rein), Richter, Winkelmann (78. Thielecke), Schwarz

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112