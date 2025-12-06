Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 gelang dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV 1889 Altenweddingen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 72 Besuchern auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

In Minute 17 schoss Stefan Fischer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Oeding den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt in Minute 39 2:0 vorn

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Jannes Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Sülzetalern noch ein Tor zu bescheren (58.). Die Magdeburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Kutz (90. Koopmann), Rasche, Schulz, Fischer, Hildebrandt, Alali Alhamad, Oeding, Klawunn (75. Rohde), Iyamu (30. Wegelin), Reuper (90. Ladewig)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Winkelmann, Zywotek (46. Rein), Krüger, Schlieter (90. Deike), Richter, Wendland (85. Thielecke), Harnau, Selent (46. Mootz), Schwarz, Dethlefsen

Tore: 1:0 Stefan Fischer (17.), 2:0 Patrick Oeding (39.), 2:1 Jannes Krüger (58.); Zuschauer: 72