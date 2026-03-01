Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich die NSG SSC/RW Weißenfels vor 30 Zuschauern über einen soliden 5:3 (2:2)-Sieg gegen den Haldensleber SC freuen.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Sebastian Riedner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jaime Ian Kalkofen den Ball ins Netz (15.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Haldensleber legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Sebastian Riedner versenkte den Ball in der 31. Spielminute zum zweiten Mal. Die Weißenfelser nahmen aber nochmal Anlauf. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). So leicht ließen sich die Haldensleber aber nicht abhängen. Riedner schoss und traf in Spielminute 73 ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (90.+3). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Klose (46. Perrey), Schulze (27. Menzel), Kalkofen, Wagner, Saedan (70. Ohl), Kuhles, Brendel, May (76. Meyer), Heerdegen, Buttlar (26. Mertin)

Haldensleber SC: Jahn – Thal (64. Fölsch), Petrochenko (64. Grmay), Ahlfeld, Duckstein (75. Arend), Prokop, Boege, Madaus, Schnee (26. Quaschny), Wilken, Riedner

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30