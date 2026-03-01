Kantersieg für den 1. FC Zeitz: Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 14:1 (5:1).

Zeitz/MTU. 14 mal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Gegner aus Wörmlitz-Böllberg eingenetzt. 14:1 (5:1) für die Zeitzer.

Julius Christopher Rolke (1. FC Zeitz) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Philip Mike Rieger (19.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für 1. FC Zeitz – 19. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Artion Hajrizaj musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es sah nicht gut aus für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Medovkin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 14:1 erweiterte (84.). Damit war der Sieg der Zeitzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Rothe, Schröter, Müller, Thäle, Kämpfe (61. Nerea), Rolke (53. Abdullahi Hassan), Michel (21. Schubert), Reiche (53. Medovkin), Rieger, Felgenträger

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Redzhebov, Abo Zamr, Ölmez, Schulze, Funke, Ouedraogo, Haase

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30