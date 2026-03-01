Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte der JSG Lutherkicker ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Dessauer SV 97.

Wittenberg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

54. Minute JSG Lutherkicker und Dessauer SV 97 im Gleichstand – 1:1

In der 84. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Lutherkicker musste einmal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Paul Zager, den Ball ins Netz zu befördern und damit der JSGer Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Zwarg, Mrasek, Mateus, Zager, Trenkhorst (46. Schneegaß), Henze (44. Jenzsch), Grabo, Kautzsch, Jentzsch, Dorn

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15