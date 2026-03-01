Kantersieg für den VfB 1906 Sangerhausen: Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg einfahren. Vor 45 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:0).

Sangerhausen/MTU. 7:1 (2:0) in Sangerhausen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Andreas Bemmann, der VfB 1906 Sangerhausen, am Sonntag im Tor der Besucher aus Magdeburg untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Alexander Lück (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (31.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Bemmann, als Damien Halle für Sangerhausen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Ben Grenzebach (44.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen mit 2:0 vorne – 44. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte jetzt einmal Gelb ein. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Roman Laqua. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Klein. Tim Lange konnte in Minute 53 einnetzen, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 66, Grenzebach legte in Minute 69 nach und Philip Schütz traf in Minute 69. Es lief nicht gut für die SV Fortuna Magdeburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Spielstand 6:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Noah Gabriel Schoder (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Fortuna Magdeburg

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Buchhorn, Halle (73. Zarkua), Bühling, Ehrich, Schremmer (70. Schoder), Ruppe (70. Nicolai), Lange, Schütz, Bärwolf, Grenzebach

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Czerwenka, Prause, Telch, Meister, Starikovskiy, Kirchhoff, Lenze, Rößner, Tapsoba (55. Anwaar), Shaqiri

Tore: 1:0 Damien Halle (42.), 2:0 Ben Grenzebach (44.), 3:0 Tim Lange (53.), 4:0 Sixten-Conner Bärwolf (66.), 5:0 Ben Grenzebach (69.), 6:0 Philip Schütz (71.), 6:1 Lucas Kirchhoff (74.), 7:1 Noah Gabriel Schoder (87.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Niclas Pöschel, Tero Wilhelm; Zuschauer: 45