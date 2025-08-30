Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag war der FC Einheit Wernigerode II gegenüber dem SC Germ.1993 Kroppenstedt machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

1:3 – FC Einheit Wernigerode II verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SC Germ.1993 Kroppenstedt

Wernigerode/MTU. Das Match zwischen Wernigerode und Kroppenstedt ist mit einer klaren 1:3 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Malik Ibrahim (34.) erzielt wurde.

1:1 für FC Einheit Wernigerode II und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 34. Minute

Unentschieden. Kroppenstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Felix Helbig (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (84.). Mit 3:1 verließen die Kroppenstedter den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Peszt, Schmidt, Foltis, Müller, Radomski, Kuhnhold, Kodatis (46. Blecker), Herbst (77. Riemann), Niehoff (57. Vollmer), Ibrahim

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Apelt (58. Zeppernick), Tobisch, Liehr (64. Bode), Stein (46. Helbig), Böttger, Hoffmann (87. Franke), Scheunert, Conrad (87. Mohr), Gruhle, Peschek

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (30.), 1:1 Malik Ibrahim (34.), 1:2 Manuel Hoffmann (47.), 1:3 Felix Helbig (84.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 62